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06 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
İzmir’de 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İzmir’de 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

-Olay yeri genel ve detay görüntü

( İZMİR ) İzmir’de toprağa gömülü halde 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi İZMİR

Kaçak Karya Kaçak Akaryakıt 


- İzmir'de tank içerisinde toprağa gömülü halde 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bornova ilçesinde bir tır garajında yüklü miktarda kaçak akaryakıt olduğuna yönelik ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, adrese düzenledikleri operasyonda tank içerisinde garaja gelen, kamyon ve tırlara akaryakıt ikmali yapacak şekilde hazır hale getirilmiş düzenek tespit etti. Tanktan boşaltılan 3 bin litre kaçak akaryakıt, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ayrıca, toprağa gömülü tank ise kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken, olayla ilgili garajda bulunan biri Suriye uyruklu 2 şüpheli ise gözaltına alındı.
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