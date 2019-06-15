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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
İzmir’de 22’si çocuk 40 göçmen yakalandı

İzmir’de 22’si çocuk 40 göçmen yakalandı

Göçmenlerden detay

Akalan Yurt Dışı 

-Genel detay

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 40 düzensiz göçmen yakalandı. Dikili açıklarında bulunan Madra Çayı önlerinde içinde göçmenlerin bulunduğu bir lastik botu tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botu durdurdu. Botta bulunan 9’u kadın, 22’si çocuk toplam 40 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerin ardından İzmir İl Göç İdaresine teslim edildi.
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