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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İzmir'de 22 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 22 düzensiz göçmen yakalandı

- İzmir 'in Konak ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 22 düzensiz göçmenden görüntüler - Organizatör olduğu iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındıİZMİR (AA) - İzmir 'in Konak ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 22 düzensiz göçmen yakalandı.Alınan bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu bir grubun Ballıkuyu Caddesi civarında toplandıktan sonra yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.Düzensiz göçmenlerin belirlenen adresten araçlarla alınmasının ardından takibe başlayan polis ekipleri, operasyon düzenledi.
Ekipler, Somali uyruklu 22 düzensiz göçmeni yakaladı. Araçta yapılan aramada 11 can yeleği ile 2 pompa da ele geçirildi.Operasyonda, yasa dışı geçişi geçişi organize ettikleri iddiasıyla Ç.B, C.Ü, A.E.A, S.S.S, ve G.D. de gözaltına alındı.Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Polis Akalan Yurt Dışı Harekete Geç Polis Ekipleri 

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