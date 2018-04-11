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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İzmir’de 2 can alan cinayette husumet iddiası

İzmir’de 2 can alan cinayette husumet iddiası

Babanın bekleyişi ağlaması

Adli Tıp Jandarma Silahlı Kavga Sağlık Ekipleri Adli Tıp Kurumu 

-Olay yerinden detayları
-Savcı inceleme
-Cenazelerin araca konulması
-Fotoğraflar sırasıyla;
-ERDOĞAN GÖLCÜK
-İBRAHİM BÜLBÜL

( İZMİR )- Ödemişte meydana gelen cinayette şahısların aralarında geçmişten gelen husumet olduğu öğrenild İZMİR

- İzmir’in Ödemiş ilçesinde üç kişi arasında yaşanan silahlı kavga sonucu hayatını kaybeden 2 kişi ile yaralanan 1 kişinin aralarında geçmişten gelen husumet olduğu öğrenilirken, cenazeler incelenmek üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olay bugün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olayda ölen İbrahim Bülbül (32) ile yaralanan eniştesi Gültekin K.(32) henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı aralarında husumet olan Erdoğan Gölcük’ün (30) berber dükkanına gidip 35 AG 8585 plakalı araca binerek dükkandan ayrıldı. Arabada tartışma çıktı Saat 13.30 sıralarında Ödemiş’e bağlı Şirinköy yolu üzerinde otomobil içerisinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada ilk belirlemelere göre İbrahim Bülbül kuru sıkıdan çevirme 7,65 mm çapındaki tabancayla vurularak aracın yanına düştü. Otomobilin sağ ön tarafında oturan Gültekin B.’nin altından vurulduğu öne sürülürken, tabancayla olay yerinden kaçan Erdoğan Gölcük de araca 150 metre uzaklıktaki tarla kenarında bacağından tüfekle vurularak arter damara denk gelen saçmalarla kan kaybından öldüğü iddia edildi. Otopsi için gönderildi Yoldan geçen vatandaşların jandarmaya haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk yaptığı kontrollerde İbrahim Bülbül ile Erdoğan Göçük’ün hayatını kaybettiğini belirlenirken, Bülbül’ün eniştesi Gültekin K. sırtından yaralı olarak Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Soruşturma başlatan jandarma savcıya bilgi verdi. Olay yerine gelen nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan ön incelemenin ardından Erdoğan Gölçük ile İbrahim Bülbül’ün cesetleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma geniş kapsamlı olarak yürütüldüğü bildirildi.
Babası cesedinin başından ayrılmadı Öte yandan olay yerinde hayatını kaybeden berber Erdoğan Gölcük’ün babası bir an olsun oğlunun cesedinin başından ayrılmadı, acılı baba gözyaşlarına boğuldu. (MD-
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