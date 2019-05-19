İzmir’de 19 Mayıs coşkusu Haberi

--Vatandaşların coşkusu

--Törenden genel ve detay görüntüler



( İZMİR ) - İZMİR



- Atatürk’ün, Kurtuluş Mücadelesi’ni başlatmak üzere 19 Mayıs 1919’da ilk adımı attığı Samsun’da Milli Mücadele’nin ilk meşalesinin yakılışının 100’üncü yıldönümü İzmir’de de coşkuyla kutlandı. İzmir’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi törenlerle kutlandı. Kutlamaların adresi bu yıl da Cumhuriyet Meydanı oldu. Saat 08.30'da Atatürk Anıtı'na, çelenk bırakılmasıyla başlayan törenler, öğrencilerin gösterilerinin yer aldığı kutlamalarla devam etti. Törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’in yanı sıra milletvekilleri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kutlama töreninde öğrencilere seslenen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, 19 Mayıs’ın milletin bağımsızlık inancından, vatan sevgisinden, hür ve müstakil yaşama kararlılığından güç alınarak işgale, zulme, emperyalist güçlere karşı verilen bir mücadele olduğunu belirterek, “Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışı, milletimizin varlığını güçlendiren, umutlarını canlandıran, makus talihimizi değiştiren, yolumuzu aydınlatan, istiklal mücadelesini fiilen başlatan, yeni bir devletin kuruluşu yolunda atılan onurlu bir ilk adımdır. Bugün bu tarihi bilinçle özgğven içerisinde geleceğe umutla bakıyoruz. Türkiye mevcut kazanımlarını daha da ileriye taşıyacak, güçlü geçmişiyle parlak geleceğini harmanlayarak yükselmeye devam edecektir" dedi.

Konuşmanın ardından kentteki farklı okullardan ve kulüplerden öğrenciler ile gençler, jimnastik ve trambolin gösterileri sundu. Ayrıca 'Anadan Ataya Bisiklet Turu'na katılan sporcular, Vali Erol Ayyıldız'a Türk bayrağı verdi. 'Adım Adım Anadolu' gösterisi ve paramotor geçişinin ardından törene katılan öğrenciler alanda, Türk bayrağı ile Atatürk posterini açtı. Törenin bitmesinden sonra ise alanda İzmir Marşı çalınırken, kutlama töreni ve gösteriler büyük ilgiyle izlendi. (MD-

