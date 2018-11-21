İzmir’de 16 bin ticari araç ‘kamera’lanacak İzle

-Araç takip sistemi önünde başkanın konuşması

-Kamera takılan araçtan detay görüntü



( İZMİR -ÖZEL) İZMİR



- İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında İzmir’de yaklaşık 16 bin ticari araca kamera takılacak. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanvekili ve İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, şoförlerin kaydedilen görüntüleri izleyemeyeceğini, uygulamanın özel hayata müdahale olmadığını söyledi.



Yaklaşık 16 bin ticari aracın bulunduğu İzmir’de kameralı dönem başlıyor. İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında 31 Aralık tarihine kadar taksi, minibüs ve servis aracına yüz tarama özelliği de bulunan kameralar yerleştirilecek. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkan Vekili de olan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, konu hakkında değerlendirmede bulunurken, araçlarına kamera taktıran bazı şoförler kameranın faydalarını şimdiden gördüklerini belirtti.

Uygulamanın Türkiye genelinde uygulanacağını kaydeden Anık, “İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Türkiye genelindeki tüm ticari araçlara kamera takılıyor. Hatta taksilerin bir kısmına da ‘taksi çağırma sistemi’ takılıyor. İzmir’deki araçlara kameralar takılmaya başlandı. Bu hem ülkenin, hem yolcunun, hem de direksiyondaki şoförün güvenliği için yapılıyor. Kameranın ücretini esnafımız ödüyor. Ortalama fiyatı 5-6 bin lira arasında. Fiyat 15 kişilik bir komisyon tarafından Türkiye genelinde araştırma yaparak belirlendi. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda kameranın maliyeti esnafımıza fazla gelebilir ama bu yapılması gereken bir şey. Bunları yapmazsak, yerimizde oturursak, yarın bizim işimize ve aşımıza ortak olanlara konuşma hakkımız yok. Bu işi onlardan daha iyi yaptığımızı göstermemiz lazım” dedi.

"Özel hayata müdahale gibi bir durum yok" Kameralarda yüz taramasının yanı sıra karanlıkta bile kaliteli çekim yapma özellikleri gibi pek çok özelliğin bulunduğunu ifade eden Anık, bu uygulamanın özel hayata müdahale olmadığını vurgulayarak, “Örneğin taksilerde ne mal sahibi, ne biz, ne de şoför bu görüntüleri izleyebilecek. Görüntüler İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehirin İZUM’daki merkezine gidecek. Görüntüler sadece bir şikayet söz konusu olduğunda, bir kaza anında görülebilecek. Her kafasına esen, taksiye binen müşteriyi izleyemeyecek, göremeyecek. Yani özel hayata müdahale gibi bir durum yok” diye konuştu.

"Kameranın çektiği görüntüleri biz izleyemeyeceğiz" Taksici İsmail Güney, “Aracıma yeni uygulama nedeniyle bir kamera taktırıyorum. Bu güzel bir uygulama olacak. Vatandaş için de şoför için de önemli bir durum. Kameranın çektiği görüntüleri biz izleyemeyeceğiz. Bizim görmemiz önemli değil ama bu kameralar örneğin mahkemelik bir durum olduğunda kanıt olabilecek” ifadelerini kullandı. Kemal Mehmet Atilla isimli bir başka taksici ise aracına taktırdığı kameranın faydasını şimdiden gördüğünü dile getirerek şöyle konuştu: "Aracıma kamera taktıktan sonra bir kadın taksiye bindi. Neredeyse tüm İzmir’i dolaştı ve 177 lira para yazdı. Sonra karakolda durdurup ‘para ödemeyeceğim beni taciz ettin’ dedi.

Ben de ‘şu an kamera bizi çekiyor, şahidim kamera’ dedim. Sonra ‘şaka yaptım’ deyip telefon açtı. Karşı apartmandan bir kadın indi ve paramı aldım. Kameranın böyle bir faydasını gördük. Hem şoför hem de yolcu için iyi bir uygulama.”

