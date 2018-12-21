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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
İzmir'de 10 yaşındaki kızın öldürülmesi davası

İzmir'de 10 yaşındaki kızın öldürülmesi davası

- Gürol Uyan ve Mustafa Atik'in konuşması - Ceylin Atik'in öldürülmesine ilişkin davada ikisi tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildiİZMİR (AA) - İzmir 'in Ödemiş ilçesinde, evlerinin önündeki parkta oynadığı sırada kaybolan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in iki gün sonra karşı apartmandaki komşularının evinde ölü bulunmasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi.Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Şükriye ve eşi Serkan Türkmen, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
Tutuksuz sanık Raziye Öner, duruşmaya gelmedi.Duruşmada tanık olarak dinlenen Sinem Çeneli Yavaş, olay sonrası tutuklu sanıkları bodrum katına sandık taşırken gördüğü yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirterek, "Babam Kemal Çeneli'nin tanık olarak ifade verdiği önceki duruşmada, benim 'sanıkları bodruma sandık taşırken gördüğüm' yönündeki sözleri doğru değil. Böyle bir şey görmedim. Bu yalan nedeniyle babamla ve annemle görüşmüyorum. Ceylin'in dedesi Mustafa Atik, bana "Ne biliyorsan anlat kızım' dedi.
Ben keşke görseydim de gerçekleri burada anlatsaydım." dedi.
Sanıklardan Serkan Türkmen ise cinayetle ilgisinin olmadığını, eşinin psikolojisi bozuk olduğu için cinayeti işlediğini savunarak SEBGİS yoluyla kendisini iyi ifade edemediğini, mahkeme salonunda savunma yapmak istediğini belirtti.
Diğer sanık Şükriye Türkmen ise cinayeti eşiyle birlikte işlediklerini iddia ederek, "Bu cinayete beni Serkan zorladı. Borçları olduğu için 'kızın ailesinden para isteyeceğiz' dedi.
Halam Raziye Öner'in olayla hiçbir ilgisi yok." dedi.
Mahkeme, sanıkların son savunmalarını mahkeme salonunda yapma talebini kabul ederek duruşmayı ertedi. - "Beni canlı canlı mezara koydular"Duruşma sonrası adliye önünde gazetecilere açıklama yapan müşteki avukatı Gürol Uyan, uzun bir yargılama süreci yaşandığını belirterek savcının verdiği mütalaada iki sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ettiğini kaydetti.
Uyan, "Karar duruşmasında sanıkların herhangi bir indirim olmaksızın ağırlaştırılmış hapis cezasıyla cezalandırılacaklarını düşünüyoruz." dedi.
Ceylin Atik'in dedesi Mustafa Atik ise "Keşke benden para, fidye isteselerdi de verseydim. Beni canlı canlı mezara koydular. Ben Türk adaletine güveniyorum. Her ikisinin de ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılacaklarını biliyorum. Benim evladım geri gelmeyecek ama acım biraz olsun hafifleyecek." dedi.
- OlayÖdemiş ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, evinin önündeki parkta oynadığı sırada kaybolan 10 yaşındaki Ceylin Atik, 12 Haziran'da karşı komşularının evinde ölü bulunmuştu. Evin sahibi Serkan Türkmen, cinayeti işlediğini itiraf eden karısı Şükriye Türkmen ile kadının üvey annesi Raziye Ö. tutuklanmıştı. Raziye Ö, ocak ayında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.Şükriye ve Serkan Türkmen hakkında, "çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlamalarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Raziye Ö. hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamasıyla 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Müebbet Hapis Hapis Cezası Tutuklu Sanık Mahkeme Salonu 

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