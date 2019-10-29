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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
İzmir Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutladı

İzmir Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutladı

Görüntüler İzmir'de 29 Ekim coşkusu koduyla geçildi

Fener Alayı Müzik Grubu Havai Fişek Gösterisi Havai Fişek 

-- Dev bayrak görüntüleri
--Fener alayı yürüyüşü
-- Kutlamalardan alan görüntüsü
--Konser görüntüleri

( İZMİR )- 350 metrelik dev bayrak İzmir’i süsledi İZMİR

- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İzmir’de coşkuyla kutlandı. Yüzlerce kişinin taşıdığı 350 metrelik dev Türk bayrağı kutlamalara damga vurdu. Cumhuriyetin ilanının 96. yıldönümü tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. İzmir’de Konak Pier önünde 350 metrelik dev Türk bayrağının açılırken yüzlerce kişi bayrağı taşıyarak Gündoğdu Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti. Dev bayraklı yürüyüşe İzmirliler meşaleli fener alayı ile eşlik ettiler. Fener alayı kortejinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Özuslu, İzmir milletvekilleri ile belediye başkanları da katıldı.
Dev Türk bayrağı ve fener alayı ile birlikte Gündoğdu Meydanı’na ulaşan binler, Cumhuriyet’in 96. yıldönümü coşkusunu şarkılar ve sloganlarla haykırdı. Kutlamalar havai fişek gösterisiyle devam etti. Yeni Türkü ve Leman Sam sahne aldı Kutlamalar havai fişek gösterisinin ardından sahne alan Yeni Türkü konseri ile sürdü. İzmirlileri sahneden selamlayan müzik grubu şarkılarıyla coşturdu. Yeni Türkü grubunun ardından ise Leman Sam konseri ile kutlamalar sürdü.
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