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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
İzmir-Ankara karayolunu su bastı

İzmir-Ankara karayolunu su bastı

TRAFİKTE MAHSUR KALAN ARAÇLAR

Sağanak Yağış Sağanak Yağmur 

-SU BASAN YOLLAR
-DETAYLAR

( MANİSA ) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu MANİSA

- Manisa’nın Turgutlu ilçesinde sağanak yağış hayatı felç etti. İlçeden geçen İzmir-Ankara karayolu da sular altında kaldı. Kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, birçok araç çekici vasıtasıyla kurtarıldı. Turgutlu ilçesinde saat 18.00'da başlayan ve yaklaşık yarım saat süren sağanak yağış su baskınlarına ve İzmir-Ankara karayolunun kapanmasına neden oldu. E-96 karayolunda su taşkınları yaşanırken, trafik akışı iki yönde de kilitlendi. Bölgede trafik ve itfaiye ekipleri duruma müdahale etti. Manisa kavşağı ve OSB kavşağında trafik dururken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Mahsur kalan araçlar çekici vasıtasıyla kurtarıldı.
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