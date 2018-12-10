İzmir Aliağa’da işçi servisi devrildi: 4 yaralı

-Devrilen minibüs

-Minibüsün düzeltilmesi

-Ekiplerin çalışması

-Detaylar



( İZMİR ) İZMİR



- İzmir’in Aliağa ilçesinde işçi taşıyan servis minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Hamdi Başaran Meslek ve Teknik lisesi istikametinden seyir halinde olan sürücü H.Ç (36) yönetimindeki 35 VAG 11 plakalı minibüs , İnönü bulvarı Meslek Yüksekokulu yanında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan kaldırıma devrildi. Minibüsün devrilmesiyle yolcular K.S., İ.K., E.D.,E.K yaralandı. Olayı gören vatandaşların sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine yaralılar Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri de kaza yerinde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Hastaneye kaldırılan servis aracındaki işçilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi

