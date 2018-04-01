meye dahi gitmediği tiyatro sahnesinde 3 ayda başrol oynadı İzle

-Öğretim görevlisi açıklama

-Çağrı merkezi öğrencisi röportaj

-Tiyatro oyunundan detaylar



( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR



- Hayatında hiç tiyatro izlemeye gitmeyen Çocuk Gelişimi öğrencisi Beyza Tokmak, arkadaşının ısrarı ile tanıştığı Pozitif Sahne isimli tiyatro grubunda 3 ayda başrol oyuncusu oldu. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Çocuk Gelişimi öğrencisi Beyza Tokmak, üniversitede hiç ilgi duymadığı tiyatro ile arkadaşlarının ısrarı sonrasında tanıştı. Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mehmet Cemil'in yönetmenliğinde amatör ruhla, her yaş gurubundan gönüllü kişilerin katıldığı katıldığı Pozitif Sahne isimli tiyatro grubu ile tanışan Beyza Tokmak, "Tiyatroyla ilgili hiçbir ilgim ve gönül bağım yoktu. Pozitif Sahne tiyatro gurubunun bir oyununu izlemeye yakın arkadaşlarım beni teşvik etti ve gittim. Pozitif sahne tiyatro grubunu sahnede izledim ve bende aralarında olmalıyım dedim. Gençler oynuyordu. Beni kendilerine çekerek bana çok şey kattılar. Aralarındaydım ve "Toros Canavarı" adlı oyunda başrol oynuyorum. Mezun olduktan sonra da çocuklara tiyatroyu sevdirmek ve onlara tiyatro ile öz güven katmak istiyorum" dedi.

"Amatör ruhla 6 oyun hazırladılar" Kırşehir'de hazırlanan 6 oyunda 50 kişinin görev aldığını bildiren yönetmen Mehmet Cemil, tiyatroda görev alan oyuncuların hayatlarında ilk kez sahne aldığını belirtti.

Amatör bakış açısı ve kısa bir eğitim sonrası oyuncuların profesyonele yakın bir performans gösterdiğini anlatan yönetmen Mehmet Cemil, "Yarı amatör ama profesyonel bakış açısıyla Ahi Evran Üniversitesinde kurulmuş bir tiyatrodur pozitif sahne tiyatro gurubu. Amacımız Kırşehirlilere, üniversiteye öğrencilere herkese gerçek anlamda tiyatro izletmek. Bilinen ulusal ve uluslar arası eserleri Aziz Nesin, Necip Fazıl gibi sanatçıların eserlerini amatör kişilerle halkın beğenisine sunmak. Bu, altıncı oyunumuz. Tamamen amatör ruhla hareket ediyoruz. 50 oyuncu ile çalıştık ve bu oyuncular ilk kez sahneye çıktı. Seyirciye ise sanki yıllardır sahnedeymişiz izlenimi vererek oynamaya çalıştık. Biz yetenek seçimi yapmıyoruz. Herkesin oynayabileceğine inanıyoruz. Herkese göre bir rol olduğuna inanıyoruz. Yapabilirim diyen herkesi de oyunumuza davet ediyoruz"diye konuştu.

En büyük hayali oyunculuk olan çağrı merkezi bölümü öğrencisi Duygu Koçak ise fazla kilosu nedeniyle gidemediği tiyatrodan kopmadığını belirterek duygularını şöyle aktardı: "Oyunculuk küçüklükten beri en büyük hayalimdi. Bunun için ajanslara başvuruda bulundum. Bir ajanstan çağrıldım. Babamla birlikte oraya gittim. Lise ve orta okulda küçük oyunlarda oynadım. Ajanslar bana; 1 haftada beş kilo vermemi söyledi.



Babam ise sağlığımdan dolayı izin vermedi. Kilodan dolayı da oyunculuğumdan oldum" Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda sahnelenen oyunu Ahi Evran Üniversitesi öğrencileri yoğun bir katılımla izledi.

