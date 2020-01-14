Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
İzinsiz kullandıkları kredi kartı yüzünden ölen iki kardeş toprağa verildi

İzinsiz kullandıkları kredi kartı yüzünden ölen iki kardeş toprağa verildi

Cenazeden detay görüntü

Tekstil Atölyesi Kredi Kartı Cenaze Namazı Katil Zanlısı Pazar Günü 

-fotoğraflar

( AFYON KARAHİSAR) - AFYON KARAHİSAR

- Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde kredi kartını izinsiz kullandıkları için öldürüldüğü öne sürülen 2 kardeş Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.
Olay geçtiğimiz 12 Ocak Pazar gecesi Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, Veysel ve Mustafa Akpınar isimli kardeşler geçtiğimiz aylarda Hüseyin Aslan’a (40) ait kredi kartını izinsiz kullandı ve borçlarını ödemedi. Bu yüzden taraflar arasında anlaşmazlık yaşandı. Geçtiğimiz pazar günü ise Aslan, konuyu görüşmek için Akpınar kardeşlerin çalıştıkları tekstil atölyesine gitti. Ancak Aslan ile Akpınar kardeşlerin arasında yine anlaşmazlık yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aslan, yanındaki tabancı ile kardeşlerin üzerine kurşun yağdırdı. Akpınar kardeşler olay yerinde hayatını kaybederken, Aslan ise iş yerinin kepenklerini kapatarak olay yerinden ayrıldı. İş yerinden ayrılan Aslan ardından Pamukkale ilçesi Küçükdere Mahallesi’ne giderek bu defa 7 bin TL alacaklı olduğu iddia edilen Ramazan Küçük’ü evinin önünde tabanca ile vurup öldürdü. Üç cinayetin katil zanlısı Aslan daha sonra olay yerinin yaklaşık 3 kilometre ilerisinde cinayette kullandığı tabanca ile intihar etti. Aile üyeleri cenazede güçlükle ayakta durabildi Seri cinayetlerde hayatını kaybeden Veysel ve Mustafa Akpınar kardeşler için Şuhut ilçesine bağlı Demirbel Köyü’nde cenaze töreni düzenlendi.
Akpınar kardeşler öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze töreninde Anne Hatice ve baba Mahmut Akpınar güçlükle ayakta dururken, aile üyeleri cenaze boyunca uzun süre gözyaşı döktü. Olayda hayatını kaybeden Akpınar kardeşlerin evli ve 2’şer çocukları olduğu öğrenildi. (İHA-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yola Bir Anda Fırlayan Köpek Kazaya Neden Oldu! 2 Ölü, 9 YaralıYola Bir Anda Fırlayan Köpek Kazaya Neden Oldu! 2 Ölü, 9 Yaralı
İş Vaadiyle Türkiyeye Getirdikleri Kadınlara Zorla Fuhuş Yaptıran Çete Çökertildiİş Vaadiyle Türkiyeye Getirdikleri Kadınlara Zorla Fuhuş Yaptıran Çete Çökertildi
Cani Koca Eşini Öldüresiye Dövdü, Kız Kardeşleri KurtardıCani Koca Eşini Öldüresiye Dövdü, Kız Kardeşleri Kurtardı
FETÖnün Hücre Evlerine Baskına: 22 GözaltıFETÖnün Hücre Evlerine Baskına: 22 Gözaltı
Başkentte Sahte İçki Üretiminde Kullanılan 24 Ton Etil Alkol Ele GeçirildiBaşkentte Sahte İçki Üretiminde Kullanılan 24 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi
Ceren Özdemirin Son GörüntüleriCeren Özdemirin Son Görüntüleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı