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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
İzinsiz gösteriye polis müdahalesi - ANKARA

İzinsiz gösteriye polis müdahalesi - ANKARA

- İzinsiz gösteri - Sakarya Caddesi'nde toplanan HDP'li gruba polislerden uyarısı - HDP'li gruba polisin müdahalesi Ankara 'da izinsiz gösteriye polis müdahalesi - Başkentte, Barış Pınarı Harekatı'na tepki amacıyla izinsiz gösteri düzenlemek isteyen gruba yönelik polis müdahalesinde 11 kişi gözaltına alındıANKARA (AA) - Başkentte, Barış Pınarı Harekatı'na tepki amacıyla izinsiz gösteri düzenleyen gruba polis müdahale etti.HDP'li bir grup tarafından Sakarya Caddesi'nde, Barış Pınarı Harekatı'na yönelik izinsiz gösteri girişiminde bulunuldu.Polisin, Ankara Valiliğince kamuya açık alanlarda her türlü gösteri, yürüyüş ve basın açıklaması yapılmasının yasaklandığı yönündeki uyarılarının dikkate alınmaması üzerine yapılan müdahalede 11 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınan kişiler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

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