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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İzinsiz gösteri yapmak isteyen gruba polis müdahalede bulundu - ANKARA

İzinsiz gösteri yapmak isteyen gruba polis müdahalede bulundu - ANKARA

- Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler - İzinsiz gösteri düzenlemek isteyen gruba polis müdahalesinde bulunulması - Gözaltına alınanlardan görüntüÜç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler - Başkentte, İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine yapılan kayyum atamaları ve yürütülen terör operasyonlarına tepki amacıyla izinsiz gösteri düzenlemek isteyen gruba polis müdahalede bulundu, 8 kişi gözaltına alındıANKARA (AA) - Başkentte, İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine yapılan kayyum atamaları ve yürütülen terör operasyonlarına tepki amacıyla izinsiz gösteri düzenlemek isteyen gruba polis müdahalede bulundu.Çankaya ilçesi Sakarya Caddesi'nde, aralarında HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül ile HDP Ankara İl Başkanlığı yöneticilerinin de bulunduğu bir grup, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine yapılan kayyum atamaları ve yürütülen terör operasyonlarına tepki amacıyla izinsiz gösteri düzenleme girişiminde bulundu.Polis, Ankara Valiliğince "kamuya açık alanlarda her türlü gösteri, yürüyüş ve basın açıklaması yapılmasının yasaklandığı" yönündeki uyarıları dikkate almayan gruba müdahale etti.Müdahalede, HDP Ankara İl Başkanlığı yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

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