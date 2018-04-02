İzinsiz gösteri - İZMİR Haberi

- Protestodan detay - Basın açıklaması - Polisin müdahalesi İzmir 'de izinsiz gösteri - Semt pazarı için yer gösterilmemesine tepki olarak belediye binası önünde basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti, iki kişi gözaltına alındıİZMİR (AA) - İzmir 'de izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti, iki kişi gözaltına alındıBüyükşehir Belediyesi önünde toplanan bir grup esnaf, Bornova Özkanlar'da mahkeme kararıyla kapatılan semt pazarının yerine yeni bir yer gösterilmemesini protesto için açıklama yapmak istedi.Polis, grubun belediye binası önünde açıklama yapmak için izni olmadığını, yaklaşık 100 metre mesafedeki SGK İl Müdürlüğü önünde açıklama yapabileceklerini söyledi.
Uyarıya rağmen dağılmayarak eyleme başlayan gruba polis müdahale etti, iki kişi gözaltına alındı.Daha sonra SGK binası önüne gelen grup adına açıklama yapan Faysal Acar, Bayraklı Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin esnafın mağduriyetine yönelik hiçbir çözüm üretmediğini, pazar yeri yapılması konusunda adım atmadığını savundu.Konuyu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bildiğini, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na sorunun çözülmesi talimatı verdiğini iddia eden Acar, belediye başkanları arasındaki çekişme nedeniyle sorunun halen çözülemediğini öne sürdü.