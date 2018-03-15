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15 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
İzinsiz dikilen Talabani'nin heykeli kaldırıldı - KERKÜK

İzinsiz dikilen Talabani'nin heykeli kaldırıldı - KERKÜK

- Kerkük Polis Müdürlüğü Binası - Basın Toplantısı - Kerkük Polis Müdürü Hattap Ömer'in açıklaması Kerkük 'te izinsiz dikilen Talabani'nin heykeli kaldırıldı - Kerkük Polis Müdürü Ömer: - ''Yerel hükümet ve polise müracaat edilmeden Kerkük 'te dikilen eski Irak Cumhurbaşkanı Talabani'nin heykeli kaldırıldı'' - "Önümüzdeki günlerde yapılacak Nevruz kutlamaları çerçevesinde kardeşlik, barış ve dostluğun ön plana çıkması gerekiyor"KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentindeki tarihi kalede, gereken resmi izinler alınmadan eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin dikilen heykelinin kısa bir süre sonra Kerkük polisi tarafından kaldırıldığı belirtildi. Kerkük Polis Müdürü Hattap Ömer, düzenlediği basın toplantısında, ''Yerel hükümet ve polise müracaat edilmeden Kerkük 'te dikilen eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin heykeli kaldırıldı.'' dedi.
Heykelin Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Kerkük İl Teşkilatı tarafından dikildiğine dikkati çeken Ömer, resmi yerlerden gerekli izinler alınmadan bu tür adımların kentte yasa boşluğuna neden olacağını dile getirdi.Ömer, Kerkük 'te kardeşliği ve birlikte yaşama kültürünü zedeleyen her türlü hareket ve adımların engellenmesi için çalıştıklarını belirtti.
Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil'in, Terörle Mücadele Polis gücü tarafından kısa süreliğine gözaltına alındığını da belirten Ömer, gözaltı olayının heykel dikme ile ilgisi olmadığını sözlerine ekledi.Nevruz kutlamalarının yaklaştığı bu günlerde kentteki kardeşlik ve sükunetin korunmasının önemine değinen Ömer, ''Önümüzdeki günlerde yapılacak Nevruz kutlamaları çerçevesinde kardeşlik, barış ve dostluğun ön plana çıkması gerekiyor. Nevruz'un huzur ve barış içinde geçmesini temenni ediyoruz.'' ifadesini kullandı.

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