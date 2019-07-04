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04 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
İzinsiz böcek ve kelebek yakalayan iki profesöre gözaltı - ADIYAMAN Haberi

İzinsiz böcek ve kelebek yakalayan iki profesöre gözaltı - ADIYAMAN Haberi

- İzinsiz böcek ve kelebek yakalayan iki profesörin çantalarından çıkan eşyalardan görüntülerİzinsiz böcek ve kelebek yakalayan iki profesöre gözaltı - Adıyaman 'da yurt dışına kaçırmak için izinsiz böcek ve kelebek yakalayan İtalya ve İngiltere uyruklu iki profesör gözaltına alındı - Şüphelilere 120 bin 326 lira idari para cezası uygulandıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'ın Kahta ilçesinde yurt dışına kaçırmak için izinsiz böcek ve kelebek yakalayan yabancı uyruklu 2 profesör gözaltına alındı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karadut köyünde yabancı uyruklu kişilerin tuzak kurarak kelebek ve böcek avladıkları ve bunları yurt dışına kaçıracakları bilgisi üzerine çalışma başlattı.Belirtilen bölgede arazi taraması yapan ekipler, böcek yakalamak için kurdukları tuzakları almaya gelen İtalya uyruklu G.S'yi yakaladı.Bu kişinin kaldığı pansiyona düzenlenen operasyonda İngiltere vatandaşı P. J. M. gözaltına alındı.Profesör oldukları belirlenen şüphelilerin kaldıkları odada ve araçlarında yapılan aramalarda 2'si ışıklı 4 böcek yakalama tuzağı, 11 böcek muhafaza kutusu, 3 alkol kutusu ile yaklaşık 600 böcek ve 25 kelebek bulundu.Şüphelilere 120 bin 326 lira idari para cezası uygulandı.

İngiltere Para Cezası Profesör Yurt Dışı İtalya 

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