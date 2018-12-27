-- Subaşı'nın açıklaması

-- Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığından yapılan açıklama



( ERZURUM ) "İzciler mahsur kaldı" iddialarına Federasyon Başkanından açıklama- Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı’dan açıklama:- “İzcilerin mahsur kalması söz konusu değildir” ERZURUM



- Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, Sarıkamış Şehitleri için Şenkaya kırsalında karlı dağlarda yürüyüş yapan izcilerin mahsur kalmadığını söyledi.



Konuyla ilgili açıklamada bulunan Subaşı, “Türkiye İzcilik Federasyonunca 2005 yılından buyana sürdürmekte olduğumuz Allahuekber Şehitlerini anma faaliyetinden izcilerimiz geri döndü. Geri dönerken tabi bu faaliyet karda kışta yürünerek yapılıyor. Fakat bazı insanlar bunu kaybolmuşuz, mahsur kalmışız gibi lanse etmelerinden dolayı basın yayın organları bu durumda çeşitli çelişkilerde kaldılar. Oysa izcilerimiz zaten yürüyorlardı. Gönül ister ki yaptıkları faaliyetin ne kadar önemli olduğunu, 23 şehirden, 10 ülkeden kalkıp gelen Allahuekber de şehit olmuş dedelerimiz için onların haberlerinin daha çok yayınlanmasını isterdik. Yapılan yürüyüş bir mahsur kalma hadisesi gibi lanse edilince tabi insanlar bu kötü şeye daha çok dikkat çekiyor. Oysa izcilerin mahsur kalması söz konusu değildir. Hepsi evlerine döndü her şey yolunda” diye konuştu.

Öte yandan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığından da konuyla ilgili şu açıklama yapıldı: “26.12.2018 tarihinde yayınlanan haberde izcilerin mahsur kaldığı haberi paylaşılmıştır. Söz konusu yere yakın muhtarlar tarafından izcilerin mahsur kaldığı, yolun acilen ulaşıma açılması gerektiği ekiplerimize bildirilmiştir. Fakat bahsi geçen yere gidildiğinde izcilerin yürüyüşlerine devam ettiği görülmüş olup izcilerin yaylada kalan eşyalarının araçlarla alınabilmesi için yolu ulaşıma açmışlardır. İzcilerin mahsur kalmaları söz konusu değildir” (AA-AA)

