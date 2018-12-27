Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
İZBAN, yüzde 26’lık zam teklifini geri çekti

İZBAN, yüzde 26’lık zam teklifini geri çekti

-Arşiv görüntüler-

( İZMİR )- Zam önerisi sendika tarafından kabul edilseydi makinistler için net maaş 4 bin 152 TL, en düşük maaşı alan ofis çalışanı için de 3 bin 694 TL olacaktı İZMİR - İzmir'de 17 gündür süren grevin hemen sonlandırılması şartıyla zam önerisini yüzde 26’ya yükselten İZBAN yönetimi, Demiryol-İş Sendikası’nın greve devam etme kararı nedeniyle zam önerisini geri çekti. İZBAN’dan yapılan yazılı açıklamada, “Yüzde 26 zam önerisi kabul edilseydi, 2015 yılında işe başlayan, lise mezunu, evli ve bir çocuklu makinistin tüm hakları dahil alacağı net ücret ayda 4 bin TL’nin üzerine çıkacaktı. Toplamda yüzde 26 zam yapılan maaşlara göre, 2010 girişli, eşi çalışmayan, çocuklu personel gruplarının, tüm hakları dahil hesaplanmış ortalama net aylık gelirleri ise makinist için 4 bin 152 TL, tekniker için 4 bin 136 TL, teknisyen için 3 bin 988 TL, istasyon operatörü için 3 bin 820 TL, gişeci-veznedar için 3 bin 773 TL ve ofis personeli için 3 bin 694 TL olacaktı” ifadelerine yer verildi.

Ofis Çalışanı Grev Yazılı Açıklama Makinist 

İlgili Foto Galeriler
Reina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken YakalandıReina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken Yakalandı
Teröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden ÇekildiTeröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden Çekildi
Düğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli TutuklandıDüğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli Tutuklandı
En Uzun Gecede Eller TetikteEn Uzun Gecede Eller Tetikte
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı