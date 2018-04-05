İZBAN seferleri durdu, vatandaş yayan kaldı İzle

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( İZMİR ) İZMİR



- İzmir'de şehir için banliyö hizmeti sunan İZBAN'da, sabah erken saatlerde enerji hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle seferler durdu. Trenlerden inmek zorunda kalan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. İZBAN seferleri, saat 08.30 sıralarında enerji sağlayıcı sistemde arıza nedeniyle durdu. İşe gitmek için İZBAN'ı kullanan vatandaşlar, yaşanan arıza nedeniyle vagonlardan inmek zorunda kaldı. Arızadan habersiz istasyonlarda bekleyen vatandaşlar yoğunluğa sebep olurken, otobüslere yönelen vatandaşlar da aşırı yığılma sebebiyle zor anlar yaşadı. İş saatinde meydana gelen arızaya vatandaşlar tepki gösterdi. İZBAN'dan yapılan açıklamada, "Enerji hatlarındaki sorun, seferlerimizi olumsuz etkiliyor. İlgili birimler duruma müdahale etti. İşletim belirli bölgelerde başladı.

Sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz." denildi.

