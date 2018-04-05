Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
İZBAN seferleri durdu, vatandaş yayan kaldı İzle

İZBAN seferleri durdu, vatandaş yayan kaldı İzle

vatandaşlardan görüntü

Vagon Şehir İçi 

-yaşanan gerginlikten görüntü
-detay

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'de şehir için banliyö hizmeti sunan İZBAN'da, sabah erken saatlerde enerji hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle seferler durdu. Trenlerden inmek zorunda kalan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. İZBAN seferleri, saat 08.30 sıralarında enerji sağlayıcı sistemde arıza nedeniyle durdu. İşe gitmek için İZBAN'ı kullanan vatandaşlar, yaşanan arıza nedeniyle vagonlardan inmek zorunda kaldı. Arızadan habersiz istasyonlarda bekleyen vatandaşlar yoğunluğa sebep olurken, otobüslere yönelen vatandaşlar da aşırı yığılma sebebiyle zor anlar yaşadı. İş saatinde meydana gelen arızaya vatandaşlar tepki gösterdi. İZBAN'dan yapılan açıklamada, "Enerji hatlarındaki sorun, seferlerimizi olumsuz etkiliyor. İlgili birimler duruma müdahale etti. İşletim belirli bölgelerde başladı.
Sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz." denildi.
İlgili Foto Galeriler
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Yüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı YürüyüşYüksekovadan Afrin Kahramanları İçin Bayraklı Yürüyüş
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye BuluşmasıMilletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı