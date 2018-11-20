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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
İZBAN'ın 342 çalışanı 10 Aralık'ta greve gidiyor

İZBAN'ın 342 çalışanı 10 Aralık'ta greve gidiyor

arşiv görüntüler

( İZMİR ) - İZBAN'da toplu görüşmelerde anlaşma sağlanamadı, grev kararı çıktı İZMİR

Banliyö Hattı Grev Makinist Şehir İçi 


- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ile İzmir Büyükşehir Belediyesinin ortak kuruluşu olan İZBAN'da 342 çalışan, İZBAN yöneticileriyle Türk İş'e bağlı Demiryol-İş Sendikası'nın toplu iş sözleşme görüşmelerinde anlaşamaması üzerine 10 Aralık 2018 tarihinde greve gidiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ile İzmir Büyükşehir Belediyesinin ortak kuruluşu olan İzmir Banliyo Sistemlerinde (İZBAN) yeni bir grev krizi yaşanıyor. İZBAN yöneticileriyle Türk İş'e bağlı Demiryol-İş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşme görüşmelerinde herhangi bir sonuca ulaşılamadı. Sendika ise geçtiğimiz günlerde İZBAN istasyonlarına ve genel müdürlük binasına grev kararını asmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Demiryol-İş Sendikası flaş bir karar verdi. Alınan karara göre İZBAN'daki 342 çalışanın 10 Aralık 2018 tarihinde greve gideceği belirtildi. 342 çalışandan ise 144'ünün makinist olduğu ve o gün seferlerin yapılamayacağı açıklandı. İZBAN'da her gün binlerce kişi yolculuk yapıyor Demiryol-İş İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz da, 10 Aralık itibariyle greve gideceklerini doğruladı. Öte yandan İZBAN'da; makinist, tekniker, teknisyen, istasyon operatörü, gişe çalışanı olmak üzere toplamda 342 işçiyi yakından ilgilendiren görüşmelerde şimdiye kadar 63 maddelik taslağın 24 maddesinde uzlaşmaya varılamadığı belirtildi. Demiryol-İş Sendikası'nın yüzde 27'lik zam talebine karşı İZBAN yönetiminin bu talebe pek sıcak bakmadığı öğrenildi. İzmir Banliyo Sistemleri (İZBAN) İzmir'de şehir içi ulaşımın yükünü çekiyor. Aliağa-Selçuk arasındaki 136 kilometrelik banliyö hattında her gün binlerce kişi yolculuk yapıyor.
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