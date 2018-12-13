İZBAN hattına minibüs takviyesi İzle

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( İZMİR ) - İZMİR



- İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma banliyö sistemi İZBAN’daki grev sebebiyle aldıkları tedbirlere ilave olarak, Çiğli-Şirinyer arasında ve İZBAN'a paralel 3 yeni minibüs hattı oluşturdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi kentte devam eden İZBAN grevi sırasında toplu ulaşımda yaşanabilecek muhtemel sıkıntıların aşılması amacıyla ek tedbirler ilave etti. Yapılan açıklamaya göre, Çiğli-Şirinyer arasında ve İZBAN'a paralel oluşturulan ve 13 Aralık 2018 Perşembe sabahından itibaren çalışmaya başlayacak minibüslerin güzergahları şöyle belirlendi: “1- ÇİĞLİ-ŞİRİNYER HATTI (Anadolu Caddesi üzerinden) Çiğli-Naldöken-Turan-Bayraklı-Salhane-Halkapınar-Şirinyer 2- KARŞIYAKA-ŞİRİNYER HATTI (Anadolu Caddesi üzerinden) Alaybey-Karşıyaka-Naldöken-Turan-Bayraklı-Salhane-Halkapınar-Şirinyer 3- ALAYBEY-KEMER HATTI (Altınyol üzerinden) Alaybey-Karşıyaka-Naldöken-Turan-Bayraklı-Kemer UKOME kararıyla "sadece grev süresince" çalışacak minibüsler 5'er dakika arayla sefer yaparak bu bölgedeki yoğunluğu rahatlatacaktır. 06.00-24.00 saatleri arasında çalışacak araçların biniş ücreti 3 TL olarak belirlenmiştir.” (MD-Y)

