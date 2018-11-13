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13 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
İZBAN'da grev kararı - İZMİR

İZBAN'da grev kararı - İZMİR

- İZBAN Alsancak İstasyonun'dan genel görüntüler - Demiryol - İş İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz'ün açıklamaları - Ervüz ve sendika üyelerinin grev ilanlarını asmalarının görüntüleri İZBAN'da grev kararı - İzmir Banliyö Sistemi AŞ ile Demiryol - İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine İZBAN'ın Alsancak İstasyonu'na grev kararı asıldı - Demiryol - İş İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz: - "Bize teklif edilen zam ortalaması yüzde 14, sendika olarak yüzde 28 zam istiyoruz"İZMİR (AA) - İzmir Banliyö Sistemi AŞ (İZBAN) ile Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol - İş) arasında devam eden Toplu İş Sözleşme (TİS) görüşmelerinden uzlaşma çıkmaması üzerine işçiler, İZBAN'ın Alsancak İstasyonu'na grev kararı astı.Demiryol - İş İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 126 günden bu yana devam eden TİS görüşmelerinde çalışanları tatmin edecek kazanımlara ulaşamadıklarını söyledi.

TİS sürecinin 342 işçiyi kapsadığını hatırlatan Ervüz, şunları kaydetti:"Bize teklif edilen zam ortaması yüzde 14, sendika olarak yüzde 28 zam istiyoruz. Bizim uyuşmazlıklarımızın bir diğeri ise taban ücret. Biz asgari ücret artı yüzde 20 taban ücret istedik. Onlar bize asgari ücretin şu andaki rakamını teklif etti. İkramiyelerde 85 gün uygulanıyor, bize birinci yıl 90, ikinci yıl 95 gün teklif ettiler, biz 112 günde direniyoruz. Makinist arkadaşların sürüş ve vardiya tazminatı yok."Ervüz, İZBAN işçisinin 7 meslek grubuna ayrıldığını, en yüksek ücret alan grubun 2 bin 619 lira brüt ücreti olduğunu, 87 çalışanın ise 2 bin 100 liranın altında ücret aldığını ifade etti.
Resmi makamların açıkladığı enflasyon rakamlarının yüzde 25 ila 30 aralığında olduğunu ifade eden Ervüz, "Bütün yasal aşamaların bitmiş olması nedeniyle hiç istemediğimiz halde sendika olarak İZBAN iş yerinde grev kararı almış bulunmaktayız. Başlangıç tarihini ilerleyen günlerde belirleyeceğimiz grevin olmaması için son güne kadar gece gündüz müzakereye açık olduğumuzu İzmir kamuoyuna bildirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.
Ervüz, İzmir Metro AŞ'de devam eden TİS süreciyle ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi ile uyuşmazlığa düşüldüğünü, zam teklifinin İZBAN'dan kötü olduğunu kaydetti.
Konuşmanın ardından sendika üyeleri grev kararını İZBAN Alsancak İstasyonu'na astı.

Enflasyon Enflasyon Rakamları Toplu İş Sözleşmesi Müzakere Asgari Ücret 

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