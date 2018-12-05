İyileştirilen kuşlar Belgrad Ormanı’nda doğaya böyle salındı

-Kuşların halkalama işlemleri

-Halkalama işlemi ile ilgili röportaj

-Doğaya salınan kuşlar

-Doğaya salınırken röportaj

-Gölün kenarında doğaya salınan kuş



( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL



- Doğada yaralı halde bulunan kuşlar, İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nde yapılan tedavilerinin ardından Belgrad Ormanı’na getirilerek doğaya salındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından halkalama işlemi yapılan ve aralarında yırtıcı kuşların da olduğu birçok kuş türünün doğal ortamlarına dönme anları böyle görüntülendi. Doğada yaralı ve tedaviye muhtaç halde bulunan kuşlar, vatandaşların ihbarları üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Ekipleri tarafından bulundukları yerlerden tedavi edilmek üzere alındı. Aralarında Atmaca, Balaban, doğan ve Balıkçıl gibi birçok tür bulunan kuşlar İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nde tedavisi yapıldı. Tedavilerinin ardından hayata yeniden döndürülen kuşlar, Belgrad Ormanı’na getirilerek kimlik görevi gören halkalama işlemi yapıldıktan doğaya salındı. Tedavilerinin yapılmasının ardından doğaya salınmak üzere Belgrad Ormanı’na getirilen kuşlar arasında, 3 Atmaca, 1 Çakır Atmaca, 2 Gri Balıkçıl, 1 Kerkenez, 1 Delice Doğan ve 3 tane de Gökdoğan bulunuyor. Gökdoğanın göç sırasında yorgun düşerek geldiğini belirten İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğrencisi, “Veterinerlik fakültesinde biz bunların tedavisini yaptık. Şu an tekrar uçmaya hazırlar. Serbest bırakacağız” diyerek elindeki Gökdoğanı yeniden uçması için havaya bıraktı. Tedavisi yapılan kuşlardan balıkçıl olan Balaban kuşu ise Belgrad Ormanı’ndaki göl kenarına getirildi.

Bir süre bulunduğu çevreye alışmayı bekleyen Balaban kuşu, bırakıldığı gölün kenarına giderek doğal ortamına döndü. “Kuşlar’da Türkiye’de halkalandığını belirten Türkiye yazısı var” Balıkçıl bir tür olan Balaban kuşuna halkalama işlemini yapan Sedat İnak, “Halkalama işlemi için gerekli ölçümleri aldık. Gaga uzunluğu, kanat uzunluğu ve bacağına uygun metal halkayı taktık. Birazdan doğaya salacağız. Balaban balıkçıl bir tür. Uzun gagasıyla sığ sulardaki balık, kurbağa ya da küçük sürüngenlerle beslenebilir. Şu anda halkalama işlemini gerçekleştirdik. Türkiye’de halkalandığını belirten Türkiye yazısı var ayrıca” ifadelerini kullanarak halkalama işleminin detaylarını anlattı.

