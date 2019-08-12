İYİ Partili Milletvekilinin çarptığı yaya hastanede hayatını kaybetti İzle



- İzmir’in Karabağlar ilçesinde, İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, otoyolda yolun karşısına geçmeye çalışan bir Beşir kaya'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Kaya hayatını kaybetti. Kaza, bugün saat 21.30 sıralarında İzmir-Çeşme Otoyolu Uzundere yol ayrımı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, bir süreliğine Çeşme'ye tatile gelen İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, Ankara'ya dönmek için yola çıktı. Milletvekili Sıdalı, 33 AAB 33 plakalı otomobili ile Karabağlar yönünden Gaziemir istikametine seyir halinde olduğu sırada, otoyolda yolun karşısına geçmeye çalışan Beşir kaya(18) isimli şahsa çarparak yaraladı. Çarpmanın etkisiyle yaya metrelerce sürüklenen Beşir Kaya ağır yaralandı. Kazanın şokunu atlatamayan Sıdalı geri manevra yaparak, ağır yaralanan yayanın başka otomobiller tarafından ezilmemesi için güvenlik önlemi aldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri otoyolu keserek kaza alanında güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Beşir kayanın yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

