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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İYİ Parti Sarıçam İlçe Başkanlığı binasına silahlı saldırı Haberi

İYİ Parti Sarıçam İlçe Başkanlığı binasına silahlı saldırı Haberi

İlçe binasından detay görüntüler

Olay Yeri İnceleme Kamera Silahlı Saldırı Polis Ekipleri Saldırı 

-Mermilerin isabet ettiği yerlerden detay görüntüler
-Göktür Boyvadaoğlu'nun açıklamaları

( ADANA -ÖZEL)- Adana İYİ Parti İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu:- “Birkaç kendini bilmezin yaptığı bu saldırıyı tamamen Adana’ya mal etmek istemiyoruz” ADANA

- Adana’da İYİ Parti Sarıçam İlçe Başkanlığı binasına gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.
Olayla ilgili açıklama yapan İYİ Parti Adana İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu, “Bu saldırılar bizi yıldıramayacak. Birkaç kendini bilmezin yaptığı bu saldırıyı tamamen Adana’ya mal etmek istemiyoruz” dedi.
Edinilen bilgiye göre, henüz kimlikleri belirlenemeyen kişi ya da kişiler, gece saatlerinde İYİ Parti Sarıçam İlçe Başkanlığına tabancayla 3 el ateş etti. Kurşunlar ilçe binasının penceresine isabet etti. İlçe binasının penceresindeki mermi izlerini, sabah saatlerinde ilçe başkanlığına gelen partililer fark edince olay polise bildirildi.
Binaya gelen olay yeri inceleme ekipleri, yaptığı inceleme sonucu pencereden 3 adet mermi girişinin olduğunu belirledi. Olayla ilgili güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, İYİ Parti Sarıçam İlçe Başkanı Ahmet Köse’nin ifadesine başvurdu. "Saldırılar bizi yıldıramayacak" Yaşanan kurşunlama olayıyla ilgili ilçe başkanlığında bir açıklama yapan İYİ Parti Adana İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu, saldırının haince olduğunu ifade ederek, “Bizi korkutma amaçlı mı böyle bir saldırı oldu bilemiyoruz. Biz İYİ Parti olarak demokrasiye inanan bir partiyiz. Bu saldırılar bizi yıldıramayacaktır. Bundan sonra çalışmalarımıza da şevkle devam edeceğiz. Birkaç kendini bilmezin yaptığı bu saldırıyı tamamen Adana’ya mal etmek istemiyoruz. Seçimde en iyi sonuçları alacağız” açıklamasını yaptı. Silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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