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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
İYİ Parti'nin Niğde mitingi

İYİ Parti'nin Niğde mitingi

- Miting alanından detaylar - İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in konuşması - Genel Başkan ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener: - "Her yıl 50 milyar dolarlık sanayi yatırımı yapacağım ben ve gencime istihdam yaratacağım. Bu arada iş verinceye kadar da bütün gençlerimize 500 lira vatandaşlık maaşı bağlayacağız"NİĞDE (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, "Her yıl 50 milyar dolarlık sanayi yatırımı yapacağım ben ve gencime istihdam yaratacağım. Bu arada iş verinceye kadar da bütün gençlerimize 500 lira vatandaşlık maaşı bağlayacağız." dedi.
Akşener, partisinin Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen mitingde, 24 Haziran seçimlerinde önemli bir karar verileceğini belirtti.
Türkiye'nin 453 milyar dolar borç aldığını söyleyen Akşener, "70 milyar dolar tüm fabrikalar satılmış para elde edilmiş, 16 yılda 2 trilyon dolar vergi toplanmış, yuvarlarsak 2,5 trilyon dolarlık bir para Türkiye'nin kasasında. Niğde 'ye soruyorum. Siz 2,5 trilyon dolardan şehrinize bir fabrika geldiğini gördünüz mü? Niğde en fazla genç işsizin olduğu şehir, gençlerinize iş bulundu mu? Çiftçinin borcu silindi mi? Elektrik borçlarının faizleri silinip de ana parasının daha ödenebilir hale getirildiği süreç yaşandı mı? Peki 16 senedir bitirilemeyen havalimanı bitirildi mi? Hızlı tren Niğde 'den geçti mi? Peki ne yapmış bunlar. 2,5 trilyon dolar ne olmuş." diye konuştu.
Akşener, Niğde 'nin gencine devletin iş vermek zorunda olduğunu aktararak, şunları kaydetti:"Her yıl 50 milyar dolarlık sanayi yatırımı yapacağım ben ve gencime istihdam yaratacağım. Bu arada iş verinceye kadar da bütün gençlerimize 500 lira vatandaşlık maaşı bağlayacağız. Emeklinin asgari ücretlinin parasını vergiden muaf tutacağız, emeklinin ilaç ve muayene ücreti katkı payını ortadan kaldıracağız. Biz çiftçimizin zorunlu elektrik faizlerinin masrafını tamamını siliyoruz ve borçlarını 5 yıla yayarak yeniden yapılandırıyoruz. Bunun dışında tarımda çalışan kadınlarımızı 5 yıllık sigorta paralarını devlet ödeyecek, kadınlarımızı istihdama katacağız."Göreve gelmeleri durumunda 5 yıl içinde gıda ithalatını bitirecekleri vaadinde bulunan Akşener, öğretmenler ve doktorlar üzerindeki performans sistemini kaldıracaklarını söyledi.

Performans Sistemi Çalışan Kadın Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Adayı İran Seçimleri 

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