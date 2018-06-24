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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, oyunu kullandı - İSTANBUL İzle

İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, oyunu kullandı - İSTANBUL İzle

- Meral Akşener'in oy kullanmasından detaylar - Akşener'in açıklamasıİYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, oyunu kullandı - Meral Akşener: - "Seçimlerin hem hayırlı olmasını hem de gerçekten seçmenin hür iradesini yansıtmasını diliyorum"İSTANBUL (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, oyunu kullandı.Beylerbeyi Sabancı İlköğretim Okulu'nda gelen Akşener, burada partililer tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.Okul binasına giren Akşener, 2119 numaralı sandıkta oyunu kullandı.Meral Akşener, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok farklı bir seçime gidildiğini, hem partili Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçiminin yapıldığını anımsattı.Seçimin hayırlı olması temennisinde bulunan Akşener, "Demokrasilerde her şey tartışılabilir. Ama bir tek şey tartışılamaz. Hür iradeyle seçmenin verdiği, yaptığı tercihin sandık sonuçlarına itiraz edemezsiniz. Ama buradaki en önemli kelime de hür iradedir. Yani seçimlerin hem hayırlı olmasını hem de gerçekten seçmenin hür iradesini yansıtmasını diliyorum. Bu hür iradenin sandığa yansıması için de elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.
Akşener, Ankara'ya gideceğini ve seçim sonuçlarını partisinin genel merkezinde takip edeceğini söyledi.

Basın mensuplarının "Güne nasıl başladınız?" sorusu üzerine Akşener, "Müthiş bir heyecanım var. Bir hacı olarak gerekeni yaptım." dedi.

Milletvekili Seçimi Yansıma Milletvekili Basın Mensupları 

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