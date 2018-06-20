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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İYİ Parti mitingi sonrası gerginlik

İYİ Parti mitingi sonrası gerginlik

Miting alanından detay

Fabrika Sağanak Yağış Milletvekili 

-Meral Akşener'in konuşması
-Miting sonrası taraflar arasında gerginlik

( ERZURUM ) ERZURUM

- İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’in Erzurum’daki mitingi sonrası İYİ Parti taraftarları ve AK Parti taraftarları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. İstasyon Meydanı’nda düzenlenen mitingde İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, etkili olan sağanak yağış nedeniyle konuşmasını kısa kesti. Akşener, “ocağınıza düştüm” diyerek Cumhurbaşkanlığı seçimleri için mitinge katılan vatandaşlardan oy istedi.Yaklaşık bin kişinin katıldığı mitingde konuşan Akşener, “Hani var ya ocağınıza düştüm. Cumhurbaşkanlığı için sizden oy istiyorum. Gençlerimiz iş bulana kadar istihdam sağlayana kadar onlara her ay 500 lira maaş bağlayacağız. Ayrıca Cumhurbaşkanı olduğum gün şeker fabrikalarını geri alacağım” diye konuştu.
Akşener, konuşmasının ardından İYİ Parti Erzurum milletvekili adaylarını sahneye davet etti. Miting sonrası gerginlik İYİ Parti mitingi sonrası AK Parti ve İYİ Parti taraftarları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. AK Parti İl Başkanlığı önünde “Recep Tayyip Erdoğan” sloganının atılması üzerine İYİ Parti taraftarları ve karşı taraf arasında gerginlik yaşandı. Polis müdahalesi sonrası taraflar olaysız şekilde alandan ayrıldı.
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