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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
İyi Parti İlçe Başkanına saldırı girişimi zanlısı yakalandı

İyi Parti İlçe Başkanına saldırı girişimi zanlısı yakalandı

Hastane emniyet görüntüleri parti binası görüntü

( İZMİR ) İZMİR

Hastane Polis Memuru Akalan Polis Ekipleri Saldırı 


- İyi Parti Tire İlçe Başkanına yönelik saldırı girişiminin zanlısı yakalandı. İyi Parti Tire İlçe Başkanı Atakan Duran’a silah doğrultan kişinin, Ödemiş Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru U.Y. olduğu ileri sürüldü. Adli kontrol için hastaneye götürülen şahıs, polis ekipleri tarafından hızla hastaneden uzaklaştırıldı. Tire İlçe Başkanı Atakan Duran da ifade vermek için Tire İlçe Emniyet Müdürlüğüne gitti. Olayı duyan İyi Parti’nin İzmir İl yöneticileri ve çevre ilçelerden yöneticiler de Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne geçti.
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