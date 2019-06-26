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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
İYİ Parti grup başkan vekili trafikte 4 kişinin saldırısına uğradı Haberi

İYİ Parti grup başkan vekili trafikte 4 kişinin saldırısına uğradı Haberi

SALDIRININ GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN Kİ GÖRÜNTÜLER

Hastane Muhabir Geçmiş Olsun Suç Duyurusu Saldırı 

-SALDIRIYA UĞRAYAN MEHMET TEMİRTAŞ'DAN GÖRÜNTÜ
-MEHMET TEMİRTAŞ RÖP.
-foto

( BURSA - ÖZEL)- Aracına çarptıkları grup başkan vekilini darp ettiler BURSA

- Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Temirtaş, aracına çarpan 4 kişi tarafından feci şekilde darp edildi. Nilüfer'in Konak Mahallesi'nde dün gece arkadaşlarıyla kahvede sohbet eden İYİ Parti Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Grup Başkan Vekili Mehmet Temirtaş, evine dönmek isterken arabasına arkadan tanımadığı bir araç çarptı. Aracından inen Temirtaş, kazada araçlarda bir hasarın oluşmadığını söyledi.

Karşı araçta bulunan 4 kişi, "Nasıl ani fren yapıyorsun" diyerek Temirtaş'a saldırdı. 4 kişinin feci şekilde saldırdığı Temirtaş gözünden ve kafasından yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye sevk edilen Temirtaş, saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Polis ekipleri bölgedeki kameraları izleyerek saldırganları tespit etmeye çalışıyor. Olayı İHA muhabirine anlatan Mehmet Temirtaş, "Saat gece 00:30 sıralarında evime dönerken arkadan bir araç araba çarptı. Aşağı indim, aracı kontrol ettim. Aracımda kazayla alakalı herhangi bir darbe olmadığını gördüm. Karşı tarafın şoförüne, geçmiş olsun, ikimizde de bir şey yok dedim. "Bana neden o kadar sert fren yapıyorsun" dedi.
"Ben o kadar sert fren yapmadım" dedim. Bana yumruk attı. Yanında bulunan 3 kişiye beraber üzerime çullandılar. Beni döverek kendi araçlarına sokmaya çalıştılar. Ben direnerek bağırdım. İnsanlar balkondan çıkmaya başladı.
Bu esnada bana saldıranlar olay yerini terk ettiler. Polis teşkilatına çok teşekkür ediyorum. Bizimle çok ilgilendiler. Polis ekipleri saldırganları kısa sürede yakalayacak" dedi.
(BRK-MŞ)
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