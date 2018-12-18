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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
İÜ'de '18 Aralık Dünya Arapça Günü' etkinliği - İSTANBUL

İÜ'de '18 Aralık Dünya Arapça Günü' etkinliği - İSTANBUL

İÜ'de "18 Aralık Dünya Arapça Günü" etkinliği - İSTANBUL - Etkinlikten görüntülerİÜ'de "18 Aralık Dünya Arapça Günü" etkinliği - İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Ana Bilim Dalı Başkanlığınca düzenlenen etkinlikte, Arapça'nın önemi ele alındı ve Arap ülkeleri tanıtıldıİSTANBUL (AA) - İstanbul Üniversitesi (İÜ) Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Ana Bilim Dalı Başkanlığınca, "18 Aralık Dünya Arapça Günü" etkinliği düzenlendi.
Edebiyat Fakültesi'nde düzenlenen etkinlikte, Arapça'nın önemi ele alınırken, 22 Arap ülkesi de tanıtıldı.Etkinliğin açılışında konuşan Dekan Prof. Dr. Hayati Develi, Arapça'nın önemine değinerek, Arapça'nın öğrenilip konuşulması gereken bir dil olduğunu söyledi.

Arapça'nın dünyanın en yaygın dillerinden bir tanesi olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Develi, şu değerlendirmelerde bulundu:"Arapça'nın bizim için önemi, kendi kültürümüzün temel taşı olması. İslam medeniyetinin temel taşı olmasıdır. Arapça olmazsa herhalde bu medeniyet olmazdı diye düşünüyorum. Biz 8. yüzyıldan beri Araplarla komşu olarak yaşıyoruz. Arapça'dan kelimeler alıyoruz, Araplardan Müslümanlığı öğrendik ve medeniyetimiz birlikte gelişiyor, ilerliyor." - "Arapça 450 milyon civarında insan tarafından konuşuluyor"İÜ Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Şaban ise bu etkinliği 6 yıldır devam ettirdiklerini belirterek, "Arap dili, yaklaşık 375 dilden oluşan Afro - Asyatik, Afrasya veya eski adıyla Hami - Sami dil ailesinin Sami kolundandır. Sami dil ailesinde Arapça dışında Akkadca, Babilce, Asurca ve Fenikece gibi ölü diller ile İbranice ve Aramice gibi yaşayan diller bulunmaktadır." dedi.
Şaban, Arapça'nın Sami dil ailesinin en eski kollarından ve bu ailenin en çok kişi tarafından konuşulan dili olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:"Yukarıdan aşağı yazılan klasik Çince'nin ve soldan sağa yazılan Latince'nin aksine sağdan sola doğru yazılan Arapça, günümüzde 22 Arap ülkesinin birinci, Arap ülkelerine komşu Çad, Eritre ve İsrail gibi üç ülkenin de ikinci resmi dilidir. Şu husus da belirtilmelidir ki Kur'an'ın ve dolayısıyla da Müslümanların ibadet dili olması hasebiyle Arap dili, dünyadaki 100 kadar ülkede, 1 milyar 700 bin Müslüman tarafından da ibadet amaçlı öğrenilmektedir. 450 milyon civarında insan tarafından konuşulan Arapça, ülke sayısı açısından dünyada en çok konuşulan ikinci, internette en yaygın kullanılan dördüncü, onu konuşan insan sayısı açısında da dünyanın beşinci dilidir."

Lyon İslam İbrani İsrail 

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