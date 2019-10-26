- İTÜ’lü Halit Ayar’ın adı Sultanbeyli’de anaokulunda yaşayacak Haberi

-vali konuşması

-binali yıldırım konuşması

-kurdele

-duvar boyama

-fidan dikimi



( İSTANBUL )- Halit Ayar Kızılay Anaokulu’nun açılışına Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım katıldı İSTANBUL



- Sultanbeyli’de, İTÜ’lü Halit Ayar anısına yaptırılan anaokulunun, Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım tarafından açılışı yapıldı. Kaybettikleri oğullarının adının anaokulunda yaşayacağı Ayar ailesi de açılışta duygusal anlar yaşadı. İstiklal Caddesinde arkadaşlarıyla beraber uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden İTÜ Elektrik Elektronik bölümü mezunu Halit Ayar’ın ismi, artık anaokulunda yaşatılacak. Sultanbeyli’de hizmet verecek olan Halit Ayar Kızılay Anaokulu, Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak yürütülen proje kapsamında Türk Kızılay’ı İstanbul Şube Başkanlığı tarafından yapıldı. Anaokulunun açılışı AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ile çok sayıda kişinin katılımıyla gerçekleşti. Oğullarını geçtiğimiz ay kaybeden Ayar ailesi ile yakınları da açılışa katılım gösterdi. Açılışta konuşan Binali Yıldırım, “Türk Kızılayı İstanbul Şubesinin bir süre önce başlattığı öğretmen Semiha Yıldırın himayesindeki 81 ile 81 anaokulu projesinin 19.sunu bugün açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Özel bir proje, 5 sınıfı var, trafik eğitim pisti var, bahçeleri var. Yavrularımızın gününü ev özlemi çekmeden geçireceği her şey var” dedi Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’in icraatleri hakkında konuşan Binali Yıldırım, “Memleketimin gelişmesi için, Sultanbeyli’nin yıllardır bitmeyen kanayan yarası mülkiyet meselesinde çok inatla istikrarla çalışan Belediye Başkanımız Hüseyin Keskin’e teşekkür ediyorum. Neredeyse 50 yıla varan sorunu çözme yolunda önemli mesafe kat etti” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesilerek anaokulunun açılışı yapıldı. Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım ellerine sürdükleri kırmızı boya ile okulun duvarına bastırarak el izlerini çıkarttılar. Daha sonra Yıldırım çifti, okulun bahçesine fidan dikti. (MB-EY-



loading...