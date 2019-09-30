İTÜ’lü gencin öldürülmesine ilişkin sanıklar hakkında dava açıldı



- İTÜ mezunu Halit Ayar’ın İstiklal Caddesi’nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Emra Yaşar ve Erhan Kurdal hakkında ‘Kasten öldürme’, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘Nitelikli yağmaya teşebbüs’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu elektrik mühendisi Halit Ayar (23), 7 Eylül’de Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde Tünel tramvay durağında kendisinden para isteyen şahıslara olumsuz yanıt vermesi sonucu bıçaklanarak öldürülmüştü. Ayar’ı öldüren şüpheliler Emra Yaşar (27) ve Erhan Kurdal (27) hakkında iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıkların ‘Kasten öldürme’, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘Nitelikli yağmaya teşebbüs’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 21,5’er yıldan 32’şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

