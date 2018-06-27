İtiraz üzerine oylar yeniden sayılıyor - BARTIN İzle
- Oyların sayımından detaylar Bartın 'da itiraz üzerine oylar yeniden sayılıyor - AK Parti'nin itirazıyla, geçersiz olarak kayıtlara giren oyların yeniden gözden geçirilmesi amacıyla sayıma başlandıBARTIN (AA) - Bartın 'da geçersiz olarak kayıtlara giren oylar için itiraz edilmesi üzerine yeniden sayım yapılıyor.Merkez ilçe ile Ulus, Amasra ve Kurucaşile'de AK Parti İlçe Başkanlıkları, milletvekili seçimlerinde geçersiz kabul edilen 5 bin 700 oyun yeniden gözden geçirilmesi için dün itirazda bulundu. İtirazların kabulü üzerine oyların yeniden sayımına başlandı.24 Haziran'da gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre Bartın 'da AK Parti 1, CHP 1 milletvekili çıkarmıştı.