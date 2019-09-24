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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
İtfaiyenin tatbikatı gerçeğini aratmadı - BOLU

İtfaiyenin tatbikatı gerçeğini aratmadı - BOLU

- Yaralı kurtarmadan detaylar - Araç yangınından detaylarİtfaiyenin tatbikatı gerçeğini aratmadıBOLU (AA) - Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı kurtarma ve yangın tatbikatı gerçeği aratmadı."İtfaiye Haftası" kapsamında itfaiye müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen tatbikatta trafik kazası ihbarı üzerine kaza kırım ekipleri olay yerine hareket etti. Kazada sıkışan minibüsün kapılarını açan ekipler, daha sonra ilk müdahaleyi yaptıkları sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.Tabiatın ikinci aşmasında seyir halindeyken yanmaya başlayan bir minibüs müdahale eden ekipler, zaman zaman patlamalar meydana gelen yangını kısa sürede söndürdü.Tatbikatı Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Mansur Şen, İtfaiye Müdürü Mehmet Duman ve itfaiye personeli izledi.Basın mensuplarına bilgi veren Duman, "İlimizde itfaiye teşkilatı 1923 yılında kurulmuştur. Yaklaşık 96 yıldan beri teşkilat olarak Bolu ve bölgesine hizmet vermekteyiz. Müdürlüğümüzde 15 araç var. 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görev yapan arkadaşlarımızla 67 personelle hizmet vermekteyiz. 2019 Ağustos ayının sonuna kadar kaza, yanma, hayvan kurtarma, eğitimler ve diğer görevler dahil 2 bin 211 olaya müdahale ettik." ifadesini kullandı.

İlk Müdahale Kırım Trafik Kazası Tatbikat Yangın Tatbikatı 

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