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12 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
İtfaiyenin kedi kurtarması sırasında oteline zarar verildiğini iddia eden kadın ortalığı birbirine kattı

İtfaiyenin kedi kurtarması sırasında oteline zarar verildiğini iddia eden kadın ortalığı birbirine kattı

otelden görüntü

Polis Bild Yavru Kedi Polis Ekipleri Hayvan 

-itfaiyenin çalışmalarından görüntü
-Otel sahibinin etrafa saldırması
-kurtarılan kediden detay
-genel ve detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL)- Otel sahibi kadın: ”Bir yavru kedi için otelime zarar verdiniz” İSTANBUL

- Silivri’de bir otelin su borusuna sıkışan kediyi kurtarmak için 5 santimetrelik alçı duvarı kırarak kediye ulaşan itfaiye ekiplerine otelin sahibi olduğunu söyleyen bir kadın, "Bir yavru kedi için otelime zarar verdiniz" diyerek tepki gösterdi. Olay, dün gece saat 21:00 sıralarında Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelin su borusunun bulunduğu noktada yavru kedinin sıkıştığını fark eden vatandaşlar durumu Silivri İtfaiyesine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yavru kediyi su borularının bulunduğu yerde aramaya başladı.
Kedinin sesinin gelmesine rağmen bir türlü kediyi tespit edemeyen itfaiye ekipleri, çareyi su borularının bulunduğu yerde 5 santimetrelik alçı duvarı kırmakta buldu. Bu çalışmalar sonuç verdi ve kediye ulaşıldı. Kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ancak bu olayların sonrasında otelin sahibi olduğunu iddia eden kadın, “Bir yavru kedi için otelime zarar verdiniz” diyerek önce itfaiye ekiplerinin daha sonra kendisine tepki gösteren çevredeki hayvanseverlerin üzerine yürüdü. Kadın ile otel sahibi arasındaki laf dalaşı ise kavgaya dönüştü. Kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından otel sahibinin ifadesini alınmak için karakola götürdü. Bu sırada çevredeki vatandaşlar kurtarılan kediyi sevgi göstermeleri gözden kaçmadı.
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