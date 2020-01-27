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27 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- İtfaiyenin erken müdahalesi olası faciayı önledi Haberi

- İtfaiyenin erken müdahalesi olası faciayı önledi Haberi

Dumanlar içinde kalan araç

Polis Araç Yangını Bild Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

-İtfaiye ekipleri su yardımı ile araç yangınına müdahale ederken
-Araç yangınının başladığı kaput tarafı
-Yanan araca müdahale edilirken
-Aracın lpg si iptal edilirken
-Araç bataryası pasifleştirilirken
-Yanan araç ve mahalle sakinleri

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin Midyat ilçesinde, LPG'li bir otomobilde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin anında müdahale etmesi, olası bir faciayı önledi. Olay, Midyat ilçesi Bağlar sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 16 DC 084 plakalı otomobilin ön tarafında, sürücüsünün park etmesi sonrası yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile LPG tüpü ve batarya bağlantısı kesildi. Yapılan işlemin ardından ekipler, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. LPG tankının patlamaması büyük bir faciayı önlerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (BB-YRT-
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