İtfaiyeden 'yılan yakalama' operasyonu - ZONGULDAK Haberi
İtfaiyeden "yılan yakalama" operasyonu - ZONGULDAK - İtfaiye ekiplerinin yılanları yakalamasıİtfaiyeden "yılan yakalama" operasyonu - Zonguldak 'ın Ereğli ilçesinde bir eve giren 5 yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya salındıZONGULDAK (AA) - Zonguldak 'ın Ereğli ilçesinde bir eve giren 5 yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı.İlçeye bağlı Kurtlar köyünde evde yılanların olduğunu gören hane halkı, durumu Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.Eve gelen ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yakalanan 5 yılan, daha sonra doğaya bırakıldı.İtfaiye müdürü Muhammet Ali Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelen ihbar doğrultusunda ekiplerin kısa sürede olay yerine intikal ettiğini belirterek, "Evde farklı noktalardaki 5 yılan ekiplerimizce yakalandı ve doğal ortamlarına bırakıldı." dedi.
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