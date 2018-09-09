İtfaiyeden yılan yakalama operasyonu



- Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir evin içinde görülen ve zehirli olduğu tahmin edilen yılan vatandaşları korkuttu. İtfaiye ekipleri, kısa süren operasyonla karbondioksit içerikli tüpler yardımıyla yılanı yakaladıktan sonra doğaya bıraktı. Edinilen bilgiye göre, Alaplı Okçular köyünde ismi açıklanmayan bir vatandaşın evine yılan girdi. Ev sahibinin durumu belediyeye bildirmesinin ardından olay yerine hemen , Alaplı Belediye İtfaiye ekiplerine tarafından 5 yıl önce kurdukları "yılan timi" ile sayesinde eve giren yılanları zarar vermeden yakalayarak doğaya bıraktıklarını söyledi.



İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, "5 yıl önce yılan timi kurarak ekibimize eğitimler verdik. Yılan yakalamaya giderken çeşitli aparatlar kullandığımız halde çok zorlanıyorduk. Biz de bu nedenle yangın söndürücüleri kullanmaya karar verdik. Karbondioksit gazı havayla birleştiğinde eksi 60-70 derece soğukluk oluşturduğu için yılanları yakalarken bu gazı kullanmaya başladık.burada aynı yöntemi kullanarak,oda içinde gördüğümüz yılanı ani bir hareketle boynundan yakalayarak etkisiz hale getirdik.yılanı" dedi.

Yakalama çalışması sonunda , özel bir kaba konulan yılan bölgeden uzaklaştırılarak doğal ortamına salındı. (EY-OA

