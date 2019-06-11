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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
İtfaiyeden vatandaşlara anız uyarısı Haberi

İtfaiyeden vatandaşlara anız uyarısı Haberi

İtfaiye ekipleri tarladaki yangına müdahale ederken

Piknik Alanları Sigara Hayvan Yangına Müdahale Irak 

-İtfaiye ekipleri ormandaki yangına anız söndürme motoru yardımı ile müdahale ederken
-Midyat İtfaiye Grup Amiri Murat Aslan röportaj
-Ormandaki yangının dumanı
-Ormanda anız yanarken
-İtfaiye ekipleri ve orman işletme araçları
-İtfaiye eri yangına pat pat yardımı ile müdahale ederken
-İtfaiye eri yangına müdahale ederken

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin’in Midyat ilçesi merkez ve mahallerinde son zamanlarda artan ot, orman ve anız yangınlarına karşı ‘sıfır yangın temiz hava’ sloganıyla çalışmalara başlayan Midyat İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, vatandaşları duyarlı olmaları konusunda uyardı. Midyat İtfaiye Grup Amirliği, son günlerde artan yangınlara ilişkin vatandaşları duyarlı olmaları konusunda uyardı. Midyat İtfaiye Grup Amiri Murat Aslan, kış ve bahar aylarının bol yağışlı geçmesi sonucu yabani ot ve ekinlerde yoğunluk oluşturduğunu söyledi.

Aslan, “Yaz aylarına girdiğimiz şu günlerde, ot ve ekinler kurudu. Ot, anız ve ekin yangınlarının olmaması için vatandaşlarımızdan ricamız, araçla seyir halindeyken yanan sigaralarını dışarı atmamalarını istiyoruz. Mesire ve piknik alanlarında, yakılan ateşi tamamen söndürmemiz gerekiyor. Cam şişeleri rastgele doğaya atmayalım. Unutmayalım ki, her yangın çiftçilerimizin bir yıllık emeğidir. Bunun yanında yanan ot ve anızların içinde yaşayan hayvanların yanarak ölmelerine sebep olmamak için daha dikkatli olalım. Kamu kurum müdürlerinden de ricamız olacak bize destek vermeleri yönünde. Çocuklarımıza daha yeşil bir dünya bırakmak için daha dikkatli olalım, geleceğimizi yakmayalım” dedi.
(BB-YRT-
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