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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
İtfaiyeden kedi kurtarma operasyonu İzle

İtfaiyeden kedi kurtarma operasyonu İzle

itfaiyeden kedi kurtarma operasyonu

Kurtarma Operasyonu Bild Yavru Kedi 

-kedinin bacada açılan delikten çıkarılması
-genel detay

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'da bir evin bacasında sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre olay, merkez Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi’nde yaşandı. Bir evin bacasına düşen kedinin sesinin duyulması üzerine, durum itfaiye ekiplerine bildirildi.
Olay yerine giden ekipler, yarım saat süren bir çalışma sonucunda kedinin bulunduğu baca duvarını iki ayrı noktadan delerek, kediyi çıkardı. Herhangi bir yara almayan kedi, ekiplerin elinden kaçarak özgürlüğüne kavuştu. Vatandaşlar, kediyi kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. (BB-SD-
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