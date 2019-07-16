Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
İtfaiyeden karga kurtarma operasyonu

İtfaiyeden karga kurtarma operasyonu

itfaiye ekiplerinin ağaçtaki kargaya ulaşmaya çalışmaları

Kurtarma Operasyonu 

-Ekiplerin kargayı takıldığı daldan kurtarması
-İtfaiye ekiplerinin kurtardıkları karganın ayağına takılan ipleri çözme çalışması

( AĞRI -ÖZEL) AĞRI

- Ağrı'da itfaiye ekipleri ağaca takılı kalan kargayı düzenledikleri operasyonla kurtardı. Ağrı'nın Baloğlu Köyünde ayağına dolanan iplerle bir ağacın yüksek tepesine takılı kalan karga, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu özgürlüğüne kavuşturuldu. Ağaçta sıkışan karganın sesini duyan köylülerin itfaiye ekiplerine haber vermesiyle olay yerine gelen ekipler kargayı sıkıştığı ağacın dalından kurtardı. Ağaçtan kurtarılıp yere indirilen karga, ayağına dolanan iplerden dolayı uçamadı. İtfaiye ekipleri tarafından iplerden de kurtarılan karga özgürlüğüne kavuştu. İtfaiye ekiplerinin karga kurtarma operasyonunu izleyen köylüler, olaya kısa zamanda müdahale edip kargayı kurtardıkları için ekiplere teşekkür etti.
İlgili Foto Galeriler
Atatürk Havalimanında Mahşeri KalabalıkAtatürk Havalimanında Mahşeri Kalabalık
Beştepede İlk Tören GerçekleştiBeştepede İlk Tören Gerçekleşti
Haydarpaşa Garında 15 Temmuz Mapping GösterisiHaydarpaşa Garında 15 Temmuz Mapping Gösterisi
İhanet Gecesinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktıİhanet Gecesinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
PKKnın Mühimmatları Ele GeçirildiPKKnın Mühimmatları Ele Geçirildi
Süleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda BulunduSüleyman Soylu Patlayıcı Bulunan Evle İlgili Paylaşımda Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı