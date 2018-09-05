İtfaiyeden futbolculara destek - ŞIRNAK

- Sahanın etrafında futbolcuların üzerine su püskürterek dönen itfaiye aracı - İtfaiyenin sıktığı tazyikli su altında antrenman yapan futbolcular - İtfaiyenin kale arkasından saha su sıkması - Antrenmandan detaylarİtfaiyeden futbolculara destekŞIRNAK (AA) - Görevlendirme yapılan Cizre Belediyesi i̇tfaiyesi, yapay çim dolayısıyla aşırı ısınan sahada antrenman yapamayan futbolcuların talebi üzerine sahayı suladı.Spor Toto 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Cizrespor'da futbolcular sıcak dolayısıyla büyük zorluk çekiyor. 40 dereceyi aşan sıcakta çalışmakta zorlanan oyuncuların talebi üzerine itfaiye ekipleri yapay çim dolayısıyla aşırı ısınan sahayı suladı.Kulüp yönetimi ve futbolcular, destek dolayısıyla belediye yetkililerine teşekkür etti.