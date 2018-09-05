Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
İtfaiyeden futbolculara destek - ŞIRNAK

İtfaiyeden futbolculara destek - ŞIRNAK

- Sahanın etrafında futbolcuların üzerine su püskürterek dönen itfaiye aracı - İtfaiyenin sıktığı tazyikli su altında antrenman yapan futbolcular - İtfaiyenin kale arkasından saha su sıkması - Antrenmandan detaylarİtfaiyeden futbolculara destekŞIRNAK (AA) - Görevlendirme yapılan Cizre Belediyesi i̇tfaiyesi, yapay çim dolayısıyla aşırı ısınan sahada antrenman yapamayan futbolcuların talebi üzerine sahayı suladı.Spor Toto 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Cizrespor'da futbolcular sıcak dolayısıyla büyük zorluk çekiyor. 40 dereceyi aşan sıcakta çalışmakta zorlanan oyuncuların talebi üzerine itfaiye ekipleri yapay çim dolayısıyla aşırı ısınan sahayı suladı.Kulüp yönetimi ve futbolcular, destek dolayısıyla belediye yetkililerine teşekkür etti.

İtfaiye Aracı 

İlgili Foto Galeriler
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!
Başkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine Katıldı
Başkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine Katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, Ayder İçin Dönüşüm Projesi HazırlandıCumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, Ayder İçin Dönüşüm Projesi Hazırlandı
Tuncelide 18i 14 Milyon Ödüllü, 94 Terörist Etkisiz Hale GetirildiTuncelide 18i 14 Milyon Ödüllü, 94 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı