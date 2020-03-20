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20 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
İtfaiyecilerden sağlıkçılara 'alkışlı ve sirenli' destek - SİVAS

İtfaiyecilerden sağlıkçılara 'alkışlı ve sirenli' destek - SİVAS

İtfaiyecilerden sağlıkçılara "alkışlı ve sirenli" destek - SİVAS - Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - İtfaiye personelinin desteği İtfaiyecilerden sağlıkçılara "alkışlı ve sirenli" destekSİVAS (AA) - Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, görev başında alkış tutarak destek verdi.Koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları için dün başlatılan alkışlı destek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla bugün de sürdü. Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü de alkışlı desteğe katıldı.
İtfaiyeciler, "Sağlıkçı arkadaşlarımızı İtfaiye Müdürlüğü olarak destekliyoruz" anonsundan sonra sirenler eşliğinde alkış yaptı.

Yoğun Mesai Koronavirüs Sağlık Çalışanları Sağlıkçı 

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