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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İtfaiyecilerden sağlık çalışanlarına sirenli, alkışlı destek

İtfaiyecilerden sağlık çalışanlarına sirenli, alkışlı destek

İtfaiye araçlarından görüntüler

Yoğun Mesai Toplantı Sağlık Çalışanları Kışla İtfaiyeciler 

-Sirenlerin çalınması
-Personellerin alkışlaması
-Hastane çalışanlarının teşekkür etmesi
-Detaylar

( ADANA )- Adanalı itfaiyeciler sağlık çalışanlarını unutmadı ADANA

- Tüm dünyada etkili olan yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı mücadele eden sağlık çalışanları için destek kampanyasına Adana’da ki itfaiye personelleri de siren ve alkışlarla destek verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın korona virüse karşı yoğun mesai harcayan çalışanları 2 gün önce TBMM'de milletvekillerine alkışlatması üzerine "sağlık çalışanlarının alkışlanması" yurt genelinde kitlesel etkinliğe dönüştü. Bunun üzerine Bakan Koca'nın "Özverili sağlık çalışanlarını 3 gün üst üste alkışlayalım" çağrısı son gününde de karşılık buldu. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde görevli itfaiye personelleri de araçlarıyla birlikte 20.45’de Yüreğir Devlet Hastanesi bahçesinde toplantı. Saatler 21.00’ı gösterince itfaiyeciler siren ve alkışlarla sağlık çalışanlarına destek verdi. Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Nihat Sarraf gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ülkemizde ve tüm dünyayı saran bu korona virüsü nedeniyle hastalarımız ile çalışanlarımıza moral verebilmek için bugün burada toplandık. Bu illet hastalığın biran önce ülkemizden gitmesini istiyoruz. 24 saat esasıyla çalışan emniyetimize, sağlık çalışanlarımıza, askerlerimize ve itfaiyecilerimize teşekkür ederiz. Bir nebze de olsa sağlık çalışanlarına destek verebildiysek çok mutlu olacağız" diye konuştu.
Sağlık çalışanları ise zor günlerinde kendilerine destek veren itfaiye personellerine teşekkür etti. Öte yandan kent genelinde de vatandaşlar alkışlarla sağlık çalışanlarına desteklerini sürdürdü.
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