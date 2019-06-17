İtfaiyecilerden plajda etkinlik Haberi

-Detay görüntüler

-Oğuz Kağan Kılıç ile röp.

-Adil Bilgehan Kılıç ile röp.

-Halit Özdemir ile röp.

-Şube Müdürü Hüseyin kurt ile röp.



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, çocuklara denizi sevdirmek ve itfaiyeyi anlatmak için sahillerde etkinliklere başladı.

Bu kapsamda, Öğretmenevleri mahallesi plajında kurulan parkurda eğlence düzenleyen itfaiyeciler, çocukları eğlendirirken, yarışmada dereceye girenler de ödüller verdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli eğitmenlerin öncülüğünde düzenlenen plaj etkinliğine katılan çocuklar mutlu oldu. Düzenlenen.yarışmalarda, kask takılan çocuklar, engelli parkurlarından geçerken birbirleriyle yarıştı. Etkinliğin, Burhaniye’nin yanı sıra Edremit ve Ayvalık’ta düzenleneceği açıklandı. Etkinliğe katılan çocuklar büyük mutluluk yaşadı. Emeği geçenlere teşekkür eden Oğuz Kağan Kılıç, “İtfaiye Daire başkanlığına buradan çok teşekkür ediyorum. Kumsalda bu etkinliklerin olmasından da mutluluk duyuyorum. Bir de bu etkinlik çok eğlenceli. Herkese öneririm” dedi.

Adil Bilgehan Kılıç da, ”İtfaiyecilere çok teşekkür ediyorum. Kumsalda çok eğlendik. Bu parkurlar bizim için çok eğlenceliydi” dedi.

Velilerden Halit Özdemir de, ”Kumsala geldik ve böyle bir etkinlikle karşılaştık. Balıkesir Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz. Çocuklarımızı eğlendirdik. Bizde onlarla birlikte eğlendik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale Şube Müdürü Hüseyin Kurt ise, “Bu gün burada Burhaniye Öğretmenevleri Halk Plajında çocuklarımızla buluşmayı amaçladık. Buradaki amacımız, çocuklarımıza hem deniz sevgisi aşılamak, hem de itfaiye konularında çocukların bilinçlenmesini ve yetişkinlerimize farkındalık çalışması gerçekleştirmek istiyoruz. Böyle bir eğlence parkuru hazırladık. Çocuklar burada hem eğleniyorlar. Kazananlara çeşitli ödüllerimiz var. Devamında bunu İnşallah, Ayvalık’ta yine Burhaniye’nin başka noktasında ve Edremit’te sahil boylarında gerçekleştireceğiz” dedi.



