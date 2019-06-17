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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
İtfaiyecilerden klima havalandırma boşluğuna düşen kedi için seferberlik Haberi

İtfaiyecilerden klima havalandırma boşluğuna düşen kedi için seferberlik Haberi

kediyi kurtarma çalışmaları

Havalandırma Boşluğu Yavru Kedi Sürücü Kursu Irak 

-anne kediden görüntü

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da bir işyerinin çatısındaki klima havalandırma boşluğuna düşen kedi için itfaiye ekipleri seferber oldu. Sabah saatlerinde sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine fark edilen kediyi kurtarma çalışmalarını annesi de saatlerce izledi. Olay Orhangazi ilçesinde Cumhuriyet meydanındaki bir işyerinin çatısında meydana geldi. Binaya komşu olan sürücü kursu işletmecisi Hasan Budak, sürekli kedi sesi duyunca şüphelenerek, sesin nereden geldiğini aramaya başladı.
Yan komşusunun çatısındaki klima havalandırma boşluğuna düşen yavruyu kediyi gören Budak, itfaiyeden yardım istedi. Ekipler oldukça dar olan ve yaklaşık 3 metre derinliğindeki havalandırma boşluğuna güçlükle indi. Ancak korkan yavru kedi 5 santimetre genişliğindeki bir boşluktan içeri kaçınca kurtarılamadı. İtfaiyenin kurtarma çalışması sırasında havalandırma boşluğuna düşen kedinin annesi de oradaydı. Anne kedi yavrusunun kurtarma çalışmalarını iki farklı noktada aralıksız izledi. Kurtarma çalışması sonuç vermeyince itfaiye ekibi havalandırma boşluğundan çıktı. Yavru kedinin geri gelmesi halinde kendi kendini kurtarabilmesi için havalandırma boşluğuna merdiven bırakıldı. Anne kedisi ise yavrusunu beklemeye devam ediyor. (MÖ-MŞ)
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