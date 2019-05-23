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23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
İtfaiyeciler istasyonda sahur yaptı - ERZİNCAN

İtfaiyeciler istasyonda sahur yaptı - ERZİNCAN

- Erzincan İtfaiyesi genel ve detay görüntü - İtfaiye binası ve araçların çıkışı drone görüntüsü - İtfaiye çağrı merkezinden yangın ihbarı alınması - Ekiplerin üstlerini giyerek araçlara binmesi - İtfaiye araçlarla garajdan çıkışları - İtfaiye Gurup Amiri Harun Akyüz röportaj - İtfaiye Müdürlüğü genel ve detay drone görüntüsü İtfaiyeciler istasyonda sahur yaptıERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da gece çalışan itfaiyeciler, sahuru istasyonlarında yaptı. Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde çalışan itfaiyeciler, sahur vaktinin yaklaşmasıyla kendileri için hazırlanan peynir, zeytin, yumurta, domates ve ekmekle sahur yapıp mesailerine devam etti.İtfaiye Müdürlüğü 2. Grup Amiri Harun Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, itfaiye olarak vatandaşların güvenliği için 7/24 nöbette olduklarını anlattı.İtfaiyeciler için ramazan, bayram veya hafta sonu olmasının fark etmediğini, Erzincan halkı için her an nöbette olduklarını belirten Akyüz, şöyle konuştu:"Vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenli ve rahat ortamda ramazan ayını geçirmeleri için Erzincan itfaiyesi olarak elimizden geleni yapıyoruz. Ramazan ayı dolaysıyla iftar ve sahurumuzu burada yapıyoruz. Yangın olduğu zaman itfaiyeci arkadaşlarımız, sahur vakti olsun ya da iftar vakti olsun hiç fark etmez, ihbar aldıktan sonra hızlı bir şekilde yangına müdahale etmek için harekete geçer."İtfaiyeciliğin kutsal bir meslek olduğuna dikkati çeken Akyüz, tehlikeli bir görev yaptıklarının farkında olduklarını ancak vatandaşların can güvenliği için çalıştıklarını kaydetti.

Can Güvenliği Harekete Geç Ağrı Merkez Çağrı Merkezi Yangına Müdahale 

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