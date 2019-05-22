İtfaiyeciler iftarda buluştu - İSTANBUL

- İtfaiyeciler iftarda buluştu - Genel detaylarİtfaiyeciler iftarda buluştuİSTANBUL (AA) - İtfaiyeciler ve aileleri birlikte iftar yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Silivri İtfaiye İstasyonu'nda verilen iftar, itfaiyeci ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşti.Etkinlikte, itfaiyeciler tarafından çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
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